Carne – Audrey Bodiguel / La Veine – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 21:00 – 22:00

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Danse / Seule-en-scène mortel et décalé CARNE est un solo sur la vie en nous et en-dehors de nous.CARNE pose au plateau notre rapport intime à la finitude.CARNE confronte notre sensation d’immortalité face à la tentative d’envisager notre propre mort.CARNE associe le « blingbling » et le compost.CARNE mêle toutes ces ambiguïtés pour mieux les exposer.CARNE évoque le côté morbide du plastique, même s’il est rose ou pailleté.CARNE montre un corps à différentes étapes de sa vie et l’histoire qu’il contient en lui. Un spectacle sur la mort, la vraie, celle qui tue. Une pièce dansée, parlée, visuelle, sonore, susurrée. Un spectacle contemplatif et décalé, mais pas du tout tragique… en un mot : un hommage à Audrey Bodiguel, elle-même. Conception et Interprétation : Audrey Bodiguel Durée : 1h Tout public à partir de 12 ans Représentations jeudi 15 et vendredi 16 janvier 2026 à 21h Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr