CARNE + DONOTRUCK + DJ SET QG Oberkampf Paris

TSC RECORDS présente en exclusivité

CARNE (UK)

Alternatif / Grunge

CARNE (prononcé CAR-Né) est un quatuor dark alternatif/grunge de Brighton (UK) menée par l’auteure compositrice Carmen Mellino et complété par Milo Hill à la guitare, Emia Demir à la basse et Joe McTaggart à la batterie.

Inspiré entre autres par les palettes sonores de Is This Desire? de PJ Harvey, l’intensité brute de The Smashing Pumpkins Zeitgeist et les ambiances expérimentales heavy et maussade de Fantastic Planet de Failure, CARNE tisse un mélange unique de guitares tantôt lourdes ou atmosphériques, de paysages sonores décalés obsédants et de lyrisme introspectif, explorant les thèmes du désir et de l’identité.

Avec leurs chansons convaincantes et performances dynamiques, CARNE est sûr de marquer la scène alternative britannique et plus encore.

DONOTRUCK (FR)

Rendez-vous donc au QG à Oberkampf à Paris 11

Aucune discrimination, remarque sexiste et homophobe sont tolérés dans nos événements.

En cas d’incident, merci d’en informer immédiatement notre équipe.

Les membres TSC Records et les gestionnaire du lieu se réserve le droit d’entrée.

Prévente Shotgun : 9,99€

Sur place 15

PUNK PARTY.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

payant PAF : 10 EUR Tout public.

QG Oberkampf 103 Rue Oberkampf 75011 Paris