CARNE + DONOTRUCK + DJ SET QG Oberkampf Paris
CARNE + DONOTRUCK + DJ SET QG Oberkampf Paris jeudi 25 septembre 2025.
TSC RECORDS présente en exclusivité
CARNE (UK)
Alternatif / Grunge
CARNE (prononcé CAR-Né) est un quatuor dark alternatif/grunge de Brighton (UK) menée par l’auteure compositrice Carmen Mellino et complété par Milo Hill à la guitare, Emia Demir à la basse et Joe McTaggart à la batterie.
Inspiré entre autres par les palettes sonores de Is This Desire? de PJ Harvey, l’intensité brute de The Smashing Pumpkins Zeitgeist et les ambiances expérimentales heavy et maussade de Fantastic Planet de Failure, CARNE tisse un mélange unique de guitares tantôt lourdes ou atmosphériques, de paysages sonores décalés obsédants et de lyrisme introspectif, explorant les thèmes du désir et de l’identité.
Avec leurs chansons convaincantes et performances dynamiques, CARNE est sûr de marquer la scène alternative britannique et plus encore.
facebook https://www.facebook.com/carnetheband
instagram https://www.instagram.com/carnetheband
Clip https://www.youtube.com/@carnetheband_uk
+
DONOTRUCK (FR)
https://donotruck.bandcamp.com/track/frustration-demo
Rendez-vous donc au QG à Oberkampf à Paris 11
Aucune discrimination, remarque sexiste et homophobe sont tolérés dans nos événements.
En cas d’incident, merci d’en informer immédiatement notre équipe.
Les membres TSC Records et les gestionnaire du lieu se réserve le droit d’entrée.
Prévente Shotgun : 9,99€
Sur place 15
PUNK PARTY.
Le jeudi 25 septembre 2025
de 19h00 à 23h00
payant PAF : 10 EUR Tout public.
QG Oberkampf 103 Rue Oberkampf 75011 Paris