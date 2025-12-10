Carnet créatif et artistique Le Voyage imaginaire

Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-20 18:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Pour créer son carnet artistique et créatif autour de la thématique du voyage imaginaire. A vous de choisir quel sera le fil conducteur de votre carnet tout en travaillant à partir de ce que vous évoque un voyage imaginaire (cela peut être un voyage matériel ou immatériel).

Nous verrons les étapes clefs pour travailler sa créativité afin de vous permettre de construire votre carnet personnalisé. Aucune connaissance en dessin ou en peinture n’est requise, c’est un moment pour travailler votre créativité et apprendre à lâcher prise.

Vous jouerez avec les images et les mots, et vous vous autoriserez à découvrir de nouvelles techniques (collages, encres..)

Tous les niveaux sont les bienvenus, adultes et ados (à partir de 13 ans).

Maximum 4 participants.

Le matériel sera fourni, sauf le carnet dont l’achat sera à prévoir (le modèle sera précisé à l’inscription).

Prévoir également son pique-nique. .

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 81 55 06 20 contact@nadejart.fr

English :

L’événement Carnet créatif et artistique Le Voyage imaginaire Guérande a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44