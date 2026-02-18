Carnet créatif et artistique Les Contes

Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

Pour créer son carnet artistique et créatif autour de la thématique des contes. A vous de choisir quel sera le fil conducteur de votre carnet tout en travaillant à partir de la thématique proposée.

Nous verrons les étapes clefs pour travailler sa créativité afin de vous permettre de construire votre carnet personnalisé. Aucune connaissance en dessin ou en peinture n’est requise, c’est un moment pour travailler votre créativité et apprendre à lâcher prise.

Vous jouerez avec les images et les mots, et vous vous autoriserez à découvrir de nouvelles techniques (collages, encres..)

Tous les niveaux sont les bienvenus, adultes et ados (à partir de 13 ans).

Maximum 4 participants.

Le matériel sera fourni, sauf le carnet dont l’achat sera à prévoir (le modèle sera précisé à l’inscription). Prévoir également son pique-nique. .

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 81 55 06 20 contact@nadejart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnet créatif et artistique Les Contes Guérande a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44