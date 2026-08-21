Carnet de balade urbaine « Vitrolles, ville nouvelle ? », place de l’Aire, Vitrolles

Informations pratiques

Carnet de balade urbaine « Vitrolles, ville nouvelle ? » 18 – 20 septembre place de l’Aire Bouches-du-Rhône

Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : https://carnets-balades-urbaines.fr/vitrolles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Vitrolles a une particularité : sa population a été multiplié par 44 en 50 ans ! Ce carnet vous fait découvrir la mutation du petit village provençal avec sa place forte, en ville nouvelle à la fin des années 1970…

Pourquoi cette rapide extension ?

Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/

Retrouvez la collection des 28 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr

Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca, le Conseil départemental 13 et la Ville de Marseille.

place de l’Aire place de l’Aire 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-ville-au-fil-du-temps%5B/%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/) »}]

Vitrolles a une particularité : sa population a été multiplié par 44 en 50 ans ! Ce carnet vous fait découvrir la mutation du petit village provençal avec sa place forte, en ville nouvelle à la fin à…

La Compagnie des rêves urbains