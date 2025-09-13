CARNET DE BALS Bagnères-de-Luchon

CARNET DE BALS

CASINO ET ALLÉES D’ÉTIGNY Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Samedi 13

– 10h15 Défilé des figurants de Carnet de Bals, des thermes à la place du marché, animation au marché puis déambulation en direction du parc du Casino pour une démonstration de danse suivie d’un déjeuner sur l’herbe.

– 15h00 à 17h30 Ateliers de danse à la salle de la verrière gratuit.

– 19h00 Dîner spectacle avec prestation du groupe Carnet de Bals et petit bal animé.

(Tenue élégante recommandée).

45 € réservation obligatoire à l’Office de Tourisme (cocktail avec mises en bouche, foie gras de canard/chutney exotique, mesclun de jeunes pousses, demi magret de canard sauce cerise noire, galette fondante et flan forestier, fromages affinés à l’assiette, finger chocolat cœur framboise, éclats de pistache. vin rouge, vin blanc, première bulle brut, café).

Dimanche 14

– 10h00 Déambulation sur les allées d’Étigny. .

CASINO ET ALLÉES D’ÉTIGNY Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21 info@pyrenees31.com

English :

Luchon under the Second Empire!

Saturday: 10:15 am Parade and dance demonstration followed by lunch on the grass / 3:00 pm Dance workshops / 7:00 pm Dinner show and ball (45? on reservation at the Tourist Office).

Sunday: 10:00 am Walk.

German :

Luchon im zweiten Kaiserreich!

Samstag: 10:15 Uhr Parade und Tanzvorführung mit anschließendem Mittagessen im Gras / 15:00 Uhr Tanzworkshops / 19:00 Uhr Dinnershow und Tanz (45? mit Reservierung im Fremdenverkehrsamt).

Sonntag: 10.00 Uhr Umzug.

Italiano :

Luchon sotto il Secondo Impero!

Sabato: ore 10.15 Sfilata e dimostrazione di danza seguita da un pranzo sull’erba / ore 15.00 Laboratori di danza / ore 19.00 Cena spettacolo e danza (45? su prenotazione all’Ufficio del Turismo).

Domenica: ore 10.00 Passeggiata.

Espanol :

Luchon bajo el Segundo Imperio

Sábado: 10.15 h Desfile y demostración de baile seguido de almuerzo sobre la hierba / 15 h Talleres de baile / 19 h Cena espectáculo y baile (45? previa reserva en la Oficina de Turismo).

Domingo: 10.00 h Paseo.

