Carnet de lecture Ervy-le-Châtel

Samedi 24 janvier ERVY-LE-CHATEL Carnet de lecture. De 14h30 à 16h30 à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

A partir de 16 ans.

Vous venez souvent à la médiathèque (ou pas) et souhaitez suivre vos lectures au fil de l’année ? Venez créer un carnet de lecture ou un Bullet Journal et inspirez-vous des autres participants !

Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

