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Carnet de nature Lab71 Dompierre-les-Ormes

Carnet de nature Lab71 Dompierre-les-Ormes lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Lab71

Adresse : Chemin du Molard

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Dompierre-les-Ormes

Carnet de nature

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-29

Crayon en main, partez à la découverte de la nature ! Au fil d’une balade observez, prenez le temps et dessinez ce qui vous entoure. Un moment à partager entre petits et grands.   .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : Carnet de nature

L’événement Carnet de nature Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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