Carnet de nature Lab71 Dompierre-les-Ormes
Carnet de nature Lab71 Dompierre-les-Ormes lundi 6 juillet 2026.
Dompierre-les-Ormes
Carnet de nature
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-29
Crayon en main, partez à la découverte de la nature ! Au fil d’une balade observez, prenez le temps et dessinez ce qui vous entoure. Un moment à partager entre petits et grands. .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnet de nature
L’événement Carnet de nature Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire)
- Marché d’été Dompierre-les-Ormes 28 juin 2026
- Pie bavarde Lab71 Dompierre-les-Ormes 6 juillet 2026
- Le jardin de Petit Léonard Lab71 Dompierre-les-Ormes 8 juillet 2026
- Nos amies les plantes Lab71 Dompierre-les-Ormes 8 juillet 2026
- Opération papillons Lab71 Dompierre-les-Ormes 10 juillet 2026