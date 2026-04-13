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Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Parment, Rouen

Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Parment, Rouen

Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Parment, Rouen mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Parment

Adresse : 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Carnet de nos voyages rêvés Mercredi 15 avril, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Que vous ayez prévu un voyage, en ayez vécu ou que vous en ayez imaginé un, cette introduction aux carnets de voyages vous fera découvrir une autre façon de créer des souvenirs. Aquarelles, feutres, textures, collages,… découvrez les étapes de ce voyage depuis le papier et repartez avec votre création.

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Découvrez une autre façon de créer des souvenirs.

© Caelestis

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