Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Carnet de nos voyages rêvés Samedi 25 avril, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Que vous ayez prévu un voyage, en ayez vécu ou que vous en ayez imaginé un, cette introduction aux carnets de voyages vous fera découvrir une autre façon de créer des souvenirs. Aquarelles, feutres, textures, collages,… découvrez les étapes de ce voyage depuis le papier et repartez avec votre création.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/carnet-de-nos-voyages-reves »}]

Découvrez une autre façon de créer des souvenirs.

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