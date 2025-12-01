Carnet de saison: Hiver Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 14h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Le cocon et l’introspection: repos, recettes réconfortantes, bilan …

Gratuit et sur inscription dans la limite des places disponibles   .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 24 20 80  mediatheque@chateaurenard.com

Season’s notebook: Winter

