Carnet de saison: Hiver Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Carnet de saison: Hiver Espace Isidore Rollande Châteaurenard samedi 13 décembre 2025.
Carnet de saison: Hiver
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 14h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Carnet de saison: Hiver
Carnet de saison: Hiver
Le cocon et l’introspection: repos, recettes réconfortantes, bilan …
Gratuit et sur inscription dans la limite des places disponibles .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
Season’s notebook: Winter
L’événement Carnet de saison: Hiver Châteaurenard a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence