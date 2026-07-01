Carnet de terrain – Venus Song #1, Musée archéologique de l’Oise, Vendeuil-Caply

Informations pratiques

Carnet de terrain – Venus Song #1 Vendredi 10 juillet, 15h30 Musée archéologique de l’Oise Oise

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

Carnet de terrain – Venus Song #1

trio dansé + projection vidéo – durée 20 minutes

Trois personnages, archéologues ou habitants d’un autre temps, sont à la recherche de traces de leur vie. Affairés à leurs hésitations et leurs mesures, ils scrutent l’horizon et balisent l’espace avec des objets – témoins d’absence. Par moment, quelques bribes de rituel surgissent et s’emparent des corps à l’unisson. C’est l’archéologie d’une danse à venir.

www.petitesperceptions.com

Musée archéologique de l’Oise Les Marmousets 60664 Vendeuil-Caply Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « m.mingotaud@m-a-o.org »}, {« type »: « email », « value »: « dif@petitesperceptions.com »}] [{« link »: « http://www.petitesperceptions.com »}]

théâtre d’espaces – danse

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