Carnet de terrain – Venus Song #1, Musée archéologique de l’Oise, Vendeuil-Caply
vendredi 10 juillet 2026 · Musée archéologique de l'Oise · Vendeuil-Caply
Informations pratiques
Carnet de terrain – Venus Song #1 Vendredi 10 juillet, 15h30 Musée archéologique de l’Oise Oise
pEtitesperceptiOns
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T15:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00
Carnet de terrain – Venus Song #1
trio dansé + projection vidéo – durée 20 minutes
Trois personnages, archéologues ou habitants d’un autre temps, sont à la recherche de traces de leur vie. Affairés à leurs hésitations et leurs mesures, ils scrutent l’horizon et balisent l’espace avec des objets – témoins d’absence. Par moment, quelques bribes de rituel surgissent et s’emparent des corps à l’unisson. C’est l’archéologie d’une danse à venir.
www.petitesperceptions.com
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théâtre d’espaces – danse
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