Carnet de timbres réalisé spécialement pour les Journées du Patrimoine Hôtel de ville de Calais Calais

Carnet de timbres réalisé spécialement pour les Journées du Patrimoine Hôtel de ville de Calais Calais samedi 20 septembre 2025.

Carnet de timbres réalisé spécialement pour les Journées du Patrimoine 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Panneaux d’exposition de cartes postales et présence d’un stand de vente de timbres.

Amicale Philathélique de Calais

Hôtel de ville de Calais Place du Soldat Inconnu – 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 46 20 53 http://www.calais.fr En 1885, la fusion de Calais avec Saint-Pierre-de-Calais entraîne la construction d’un nouvel Hôtel de Ville. Le projet confié à l’architecte Louis Debrouwer privilégie une structure en béton. Les travaux s’étendent de 1911 à 1923. L’édifice en briques rouges, d’inspiration néo-renaissance flamande, est dominé par un beffroi de 72 mètres. Les décors des pièces d’apparat, à l’étage, sont d’inspiration Art Déco. Les décors peints sont l’expression d’artistes régionaux dans un style historiciste. L’escalier d’honneur est éclairé par une verrière représentant la prise de Calais par le duc de Guise.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Amicale Philathélique de Calais