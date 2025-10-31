Carnet de voyage avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-11-28
Initiation à la création d’un carnet de voyage.
English :
Introduction to the creation of a travel journal.
German :
Einführung in die Erstellung eines Reisetagebuchs.
Italiano :
Un’introduzione alla creazione di un diario di viaggio.
Espanol :
Una introducción a la creación de un diario de viaje.
L’événement Carnet de voyage avec le RERS Montluçon a été mis à jour le 2025-09-12 par Montluçon Tourisme