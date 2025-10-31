Carnet de voyage avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Carnet de voyage avec le RERS

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-11-28

2025-10-31 2025-11-28

Initiation à la création d’un carnet de voyage.

+33 4 70 05 54 45

English :

Introduction to the creation of a travel journal.

German :

Einführung in die Erstellung eines Reisetagebuchs.

Italiano :

Un’introduzione alla creazione di un diario di viaggio.

Espanol :

Una introducción a la creación de un diario de viaje.

