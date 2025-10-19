Carnet de voyage : « Déambuler dans une ville arabe » Institut du Monde Arabe Paris

Carnet de voyage : « Déambuler dans une ville arabe » Institut du Monde Arabe Paris dimanche 19 octobre 2025.

Carnet de voyage : « Déambuler dans une ville arabe » Dimanche 19 octobre, 15h30 Institut du Monde Arabe Paris

Lien de réservation à venir. Tout public, dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:30 – 2025-10-19T17:30

Fin : 2025-10-19T15:30 – 2025-10-19T17:30

Les participants réalisent un carnet le temps d’un voyage imaginaire à travers les villes du monde arabe. Chaque halte dans le musée ou dans le bâtiment de l’IMA sera l’occasion de prendre des notes et de dessiner les merveilles admirées en chemin. Chacun repart avec un beau carnet de voyage, en souvenir de son périple.

Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.imarabe.org/content »}]

Carnet de voyage : « Déambuler dans une ville arabe »

© Caroline Delabie