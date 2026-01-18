Carnet de voyage Dessin et peinture Place Louis David Andernos-les-Bains

Carnet de voyage Dessin et peinture

Place Louis David Manège de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Prendre le temps de regarder, dessiner et peindre le Bassin et Andernos les Bains !

Atelier Carnet de Voyage autour de la jetée et du front du Bassin. Carnet à la main, nous prenons le temps d’bserver, de dessiner et de poser quelques touches d’aquarelle, dans une ambiancedouce et bienveillante.

L’atelier se déroule sur un périmètre restreint, sans longs déplacements, afin de privilégier le confort et le temps de création. Ouvert à tous, à partir de 17 ans.

Un atelier, pour se faire plaisir, créer et repartir avec un carnet de voyage vivant et personnel. .

Place Louis David Manège de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnet de voyage Dessin et peinture

L’événement Carnet de voyage Dessin et peinture Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Andernos-les-Bains