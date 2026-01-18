Carnet de voyage Dessin et peinture Place Louis David Andernos-les-Bains
Carnet de voyage Dessin et peinture Place Louis David Andernos-les-Bains samedi 25 avril 2026.
Place Louis David Manège de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Prendre le temps de regarder, dessiner et peindre le Bassin et Andernos les Bains !
Atelier Carnet de Voyage autour de la jetée et du front du Bassin. Carnet à la main, nous prenons le temps d’bserver, de dessiner et de poser quelques touches d’aquarelle, dans une ambiancedouce et bienveillante.
L’atelier se déroule sur un périmètre restreint, sans longs déplacements, afin de privilégier le confort et le temps de création. Ouvert à tous, à partir de 17 ans.
Un atelier, pour se faire plaisir, créer et repartir avec un carnet de voyage vivant et personnel. .
Place Louis David Manège de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
