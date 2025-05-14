Contes Givrés Le Fil de la Quenouille Alligny-en-Morvan

Spectacle Je suis 52

Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 8 EUR

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26 21:30:00

2026-02-26

Dans le cadre de la programmation Côté Jardins de La Maison de Nevers

A partir de 12 ans

Durée 52 min

De 6 à 12 €

Écriture et mise en scène Claire Chastel et Camille Joviado

Performance Claire Chastel

Régie magie Camille Joviado

Tours et effets magiques inspirés des publications de Guy Hollingworth, Bébel, Yves Doumergue, Roberto Giobbi…

Un spectacle de 52 minutes et un jeu de 52 cartes pour raconter toute une vie.

Au carrefour du spectacle de magie et du monologue théâtral, Claire Chastel et Camille Joviado tissent plusieurs histoires à travers un dialogue poétique celle d’une passion amoureuse, celle d’une vie, et celle, bien sûr, des 52 figures d’un jeu de cartes.

Claire aime lire, se promener à travers les couleurs et leurs dessins, faire des tours et des détours astucieux. Un 7, une dame de cœur, un as… Et si les cartes racontaient notre monde autrement ? On sait à peu près ce qu’elles sont, mais qui sont-elles vraiment pour qu’au XIVe siècle les autorités religieuses italiennes aient voulu toutes les brûler ? Quelle liberté ont-elles ? Pouvons-nous les respecter, les aimer, les torturer ?

Entre manipulation et illusions, ce premier spectacle de la compagnie Yvonne III explore la place qu’on laisse aux mots, aux sentiments et aux choses dans un monde qui pourrait regarder autrement ce qu’il considère comme exploitable et acquis. Avec Je suis 52, Claire Chastel et Camille Joviado proposent de reconsidérer le rapport qu’on entretient avec les vivants et les objets. .

Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

