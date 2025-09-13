Carnet de voyage initiation à l’aquarelle Médiathèque Victor Hugo Gorron
Carnet de voyage initiation à l’aquarelle Médiathèque Victor Hugo Gorron samedi 13 septembre 2025.
Médiathèque Victor Hugo 7, grande rue Gorron Mayenne
Valérie Mauvieux, aquarelliste, vous emmène sur les chemins gorronnais et vous apprend à réaliser des croquis à l’aquarelle.
Gratuit
Ados-Adultes
3h
sur réservation (10 pers. max.) .
Médiathèque Victor Hugo 7, grande rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr
English :
Travel journal: introduction to watercolors
German :
Reisetagebuch: Einführung in die Aquarellmalerei
Italiano :
Diario di viaggio: introduzione all’acquerello
Espanol :
Diario de viaje: iniciación a la acuarela
