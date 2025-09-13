Carnet de voyage initiation à l’aquarelle Médiathèque Victor Hugo Gorron

Médiathèque Victor Hugo 7, grande rue Gorron Mayenne

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

2025-09-13

Valérie Mauvieux, aquarelliste, vous emmène sur les chemins gorronnais et vous apprend à réaliser des croquis à l’aquarelle.

Gratuit

Ados-Adultes

3h

sur réservation (10 pers. max.) .

Médiathèque Victor Hugo 7, grande rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr

English :

Travel journal: introduction to watercolors

German :

Reisetagebuch: Einführung in die Aquarellmalerei

Italiano :

Diario di viaggio: introduzione all’acquerello

Espanol :

Diario de viaje: iniciación a la acuarela

