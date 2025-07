Carnet de voyage par monts et par vaux Maison du Parc Perche en Nocé

Carnet de voyage par monts et par vaux Maison du Parc Perche en Nocé mardi 12 août 2025.

Carnet de voyage par monts et par vaux

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Début : 2025-08-12 10:00:00

fin : 2025-08-12 17:30:00

2025-08-12

A la manière des premiers explorateurs, partons à la découverte du bocage et confectionnons notre propre carnet de voyage en côtoyant les différents éléments qui le composent (haies, prairies, champs, bosquets, fermes, animaux domestiques et vie sauvage …).

Moyen essentiel d’expression de ces aventuriers d’alors, la technique du croquis de terrain, aquarellé ou non, vous sera présentée pour être mise en application au fil de la promenade. D’autres formes de composition, comme le collage de petits éléments, la prise de notes, l’expression poétique… pourront aussi être utilisées pour rendre compte de manière artistique et personnelle des réalités naturelles et historiques de ce

paysage bienveillant entièrement modelé par l’Homme.

Débutants bienvenus.

Tout public, enfant min 6 ans accompagné d’un adulte

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

English : Carnet de voyage par monts et par vaux

In the manner of the first explorers, let’s set off to discover the bocage and create our own travel diary as we come into contact with its various elements (hedges, meadows, fields, copses, farms, domestic animals and wildlife…).

As an essential means of expression for these adventurers of the time, the technique of field sketching, watercolored or not, will be presented to you for application as the walk progresses. Other forms of composition, such as collage of small elements, note-taking, poetic expression, etc., can also be used to give an artistic and personal account of the natural and historical realities of this benevolent landscape, shaped entirely by the work of the artists of the time

man-made landscape.

Beginners welcome.

Open to all, children aged 6 and over accompanied by an adult

German :

Wie die ersten Entdecker machen wir uns auf den Weg, um die Bocage zu erkunden und unser eigenes Reisetagebuch zu erstellen, indem wir die verschiedenen Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt (Hecken, Wiesen, Felder, Wäldchen, Bauernhöfe, Haustiere und Wildtiere …), beobachten.

Die Technik der Feldskizze, ob mit oder ohne Aquarell, wird Ihnen vorgestellt und kann während des Spaziergangs angewendet werden. Andere Formen der Komposition, wie die Collage von kleinen Elementen, Notizen, poetischer Ausdruck usw. können ebenfalls verwendet werden, um die natürlichen und historischen Gegebenheiten dieser Landschaft auf künstlerische und persönliche Weise darzustellen

von Menschenhand geformten, wohlwollenden Landschaft zu verdeutlichen.

Anfänger sind willkommen.

Alle Altersgruppen, Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen

Italiano :

Alla maniera dei primi esploratori, partiamo alla scoperta del bocage e creiamo il nostro diario di viaggio camminando accanto ai diversi elementi che lo compongono (siepi, prati, campi, boschetti, fattorie, animali domestici e selvatici…).

Essendo un mezzo espressivo essenziale per questi avventurieri dell’epoca, la tecnica dello schizzo sul campo, con o senza acquerello, vi sarà presentata per essere applicata durante il percorso. Altre forme di composizione, come il collage di piccoli elementi, la presa di appunti, l’espressione poetica, ecc. possono essere utilizzate per dare un resoconto artistico e personale delle realtà naturali e storiche di questo paesaggio benevolo, plasmato interamente dal lavoro della popolazione locale

paesaggio plasmato interamente dall’uomo.

I principianti sono i benvenuti.

Aperto a tutti, bambini a partire dai 6 anni accompagnati da un adulto

Espanol :

A la manera de los primeros exploradores, salgamos a descubrir el bocage y creemos nuestro propio diario de viaje al pasar por los diferentes elementos que lo componen (setos, prados, campos, bosquecillos, granjas, animales domésticos y fauna salvaje…).

Como medio de expresión esencial para estos aventureros de la época, la técnica del croquis de campo, con o sin acuarela, se le presentará para que la aplique a su paso. Otras formas de composición, como el collage de pequeños elementos, la toma de notas, la expresión poética, etc., también pueden utilizarse para dar cuenta de forma artística y personal de las realidades naturales e históricas de este paisaje benévolo, modelado enteramente por el trabajo de la población local

paisaje modelado enteramente por el hombre.

Se admiten principiantes.

Abierto a todos, niños a partir de 6 años acompañados de un adulto

