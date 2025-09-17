Carnet de voyages à Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-17 16:30:00

2025-09-17

Véronique DESTANDAU, art-thérapeute et aquarelliste passionnée, vous propose de vivre une expérience créative pour découvrir ou redécouvrir la ville de Cherbourg-en-Cotentin autrement, comme le ferait un explorateur, carnet et aquarelles en main.

Cet atelier est accessible à tous, quelque soit sa pratique ou absence… de pratique artistique. C’est avant tout un atelier pour se faire du bien, ralentir le rythme, apprendre à observer et à mettre en dessin et couleurs dans son carnet ses ressentis.

Véronique prodiguera ses conseils avisés et personnalisés en fonction des attente de chacun. Animé en petit groupe, ce moment se veut convivial et vivant !

A partir de 14 ans (accompagné d’un adulte). Matériel fourni à chaque participant.

Durée environ 2h.

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

