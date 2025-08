Carnet de voyages Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Début : Samedi 2025-11-22

Un concert pour découvrir l’étoile montante de la direction d’orchestre la prodigieuse Ustina Dubitsky, déjà multirécompensée, dans un programme éclectique, de Mozart à Moussorgski.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English : Travel with the Orchestra

Discover the rising star of the conducting world: the astonishing Ustina Dubitsky, already the recipient of numerous awards, in an eclectic program ranging from Mozart to Mussorgsky.

German :

Ein Konzert, um den aufsteigenden Stern am Dirigentenhimmel zu entdecken: die preisgekrönte Ustina Dubitsky mit einem eklektischen Programm von Mozart bis Mussorgski.

Italiano :

Un concerto per scoprire l’astro nascente della direzione d’orchestra: la prodigiosa Ustina Dubitsky, già vincitrice di numerosi premi, in un programma eclettico che spazia da Mozart a Mussorgsky.

Espanol :

Un concierto para descubrir a la estrella emergente de la dirección orquestal: la prodigiosa Ustina Dubitsky, que ya ha ganado varios premios, en un programa ecléctico que va de Mozart a Mussorgsky.

