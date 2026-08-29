Carnet photos | On Pose Pour le Rose Quartier les Plaines Tanneron
samedi 10 octobre 2026 · Quartier les Plaines · Tanneron
Informations pratiques
Tanneron
Carnet photos | On Pose Pour le Rose
Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif=un atelier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 12:30:00
fin : 2026-10-10 13:10:00
Date(s) :
2026-10-10
Soutenez la cause ! On Pose Pour le Rose à Tanneron.
10ᵉ Édition- Pôle Var, atelier: carnet photos
Ouverture des inscriptions le 04 septembre www.onposepourlerose.fr
Shootings photos et ateliers le 10 octobre sur réservations.
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Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 91 76 82 opprt83@gmail.com
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English :
Support the cause! We Pose for Pink in Tanneron, in the Pays de Fayence.
10th Edition Var Region
Registration opens september 4, 2026: www.onposepourlerose.fr
Photo shoots and workshops on october 10, 2026 (reservations required).
L’événement Carnet photos | On Pose Pour le Rose Tanneron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
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