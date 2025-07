Carnets croqués Galerie 34 Prémery

Galerie 34 34 Grande Rue Prémery Nièvre

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-20 19:30:00

2025-07-11

An Suzuki et Florence Bertrand avaient déjà exposé à la Galerie 34 en 2017. Elles nous reviennent, accompagnées cette fois de Béatrix Plumerand pour nous présenter leurs carnets de voyage.

« Un stylo, un peu de couleurs…

Et voilà que se déroule le fil de pérégrinations solitaires sur des carnets en zigzag pour ne pas tomber au bout de la feuille. » (A. S.)

Pour les volontaires, un atelier croquis sera animé par An Suzuki le 16 juillet à partir de 15h30 (Rendez-vius à la Galerie).

Vernissage de l’exposition le vendredi 11 juillet à 18h. .

Galerie 34 34 Grande Rue Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 15 67 83 expo@galerie34-premery.fr

