Carnets de neige stage d’aquarelle dans les montagnes des Contamines-Montjoie Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie

Carnets de neige stage d’aquarelle dans les montagnes des Contamines-Montjoie
Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie Camp de base au refuge des Prés Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif stage et hébergement en pension complète 660€ par personne
Début : Jeudi 2026-02-23
fin : 2026-02-26
2026-02-23
A 2000m d’altitude dans la vallée des Contamines-Montjoie (74)
Thierry Deleforge vous propose de découvrir en 3 jours la pratique de l’aquarelle instantanée en immersion dans la neige !
Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie Camp de base au refuge des Prés Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 35 85 61 thierrydeleforge@carnets-de-rando.com
At 2000m altitude in the Contamines-Montjoie valley (74)
Thierry Deleforge invites you to discover 3 days of instant watercolor painting immersed in the snow!
L’événement Carnets de neige stage d’aquarelle dans les montagnes des Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie