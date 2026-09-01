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Carnets de voyage – Ciné-Club CCER Tréguier Théâtre de l’Arche Tréguier

mercredi 16 septembre 2026 · Théâtre de l'Arche · Tréguier

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de l'Arche
Adresse
Place de la République
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

Carnets de voyage – Ciné-Club CCER Tréguier

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16 22:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Un film de Walter Salles
Avec Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna
Argentine – 2004 – 2h06 – Road movie biographique – VOST

En 1952, deux Argentins, étudiants en médecine, Ernesto Guevara et Alberto Granado, partent à moto pour faire le tour du continent sud-américain. Leur périple les entraîne à la rencontre de la population locale. C’est ainsi qu’ils prennent conscience de la réalité d’un monde impitoyable…
Cette expérience éveillera de nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale.

Évoquer une telle icône relevait de la gageure. S’il n’esquive pas toujours l’image d’Épinal, Salles signe un road movie attachant dénué d’emphase, pas d’humour.

Carnets de voyage est un film d’une rare force, qui doit aussi beaucoup au naturel des deux interprètes principaux, le séduisant et réservé Ché, Gael Garcia Bernal, et l’extraverti et bonhomme Rodrigo de la Serna. A ne surtout pas manquer. Olivier Bachelard

La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection.   .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Carnets de voyage – Ciné-Club CCER Tréguier Tréguier a été mis à jour le 2026-09-10 par SITARMOR

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