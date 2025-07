Carnets de voyage Côte d’Albâtre Rue Alfred Nunès Yport

Après la Guadeloupe, Sophie Justet nous dévoile ses carnets de voyage sur la côte d’Albâtre.

Carnet de Voyage , par l’artiste peintre Sophie Justet.

Vernissage le 05 juillet 2025.

Jusqu’au 28 juillet 2025.

Entrée libre.

English : Carnets de voyage Côte d’Albâtre

After Guadeloupe, Sophie Justet unveils her travel diaries on the Côte d’Albâtre.

« Carnet de Voyage », by painter Sophie Justet.

Opening on July 05, 2025.

Until July 28, 2025.

Free admission.

German :

Nach Guadeloupe enthüllt uns Sophie Justet ihre Reisetagebücher über die Alabasterküste.

« Carnet de Voyage », von der Malerin Sophie Justet.

Vernissage am 05. Juli 2025.

Bis zum 28. Juli 2025.

Freier Eintritt.

Italiano :

Dopo la Guadalupa, Sophie Justet rivela i suoi diari di viaggio della Côte d’Albâtre.

« Carnet de Voyage », della pittrice Sophie Justet.

Inaugurazione il 05 luglio 2025.

Fino al 28 luglio 2025.

Ingresso libero.

Espanol :

Después de Guadalupe, Sophie Justet nos desvela sus diarios de viaje por la Costa de Albania.

« Carnet de Voyage », de la pintora Sophie Justet.

Inauguración el 05 de julio de 2025.

Hasta el 28 de julio de 2025.

Entrada gratuita.

