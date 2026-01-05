Carnets givrés stage d’aquarelle encadré par Thierry Deleforge Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie

Carnets givrés stage d’aquarelle encadré par Thierry Deleforge

Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie Camp de base au refuge des Prés Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : 280 – 280 – 330 EUR

Tarif réduit

Tarif stage sans hébergement 330€ par adulte, 280€ par jeune de 15 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-01

En résidence artistique au fond de la vallée des Contamines-Montjoie (74) Thierry Deleforge vous propose de découvrir ou de vous perfectionner en 6 jours, à la pratique de l’aquarelle sur le motif… dans la neige !

Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie Camp de base au refuge des Prés Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 35 85 61 thierrydeleforge@carnets-de-rando.com

In artistic residence at the bottom of the Contamines-Montjoie valley (74), Thierry Deleforge invites you to discover or perfect your watercolour skills over 6 days… in the snow!

