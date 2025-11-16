Carnets intimes Chilhac
Carnets intimes Chilhac dimanche 16 novembre 2025.
Carnets intimes
Chilhac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
prix conseillé, au chapeau.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 20:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
En mots teintées d’humour, chansons peintes d’amour, le ukukéké en fidèle conteur de notes. Par Pleyad.
A partir de 10 ans.
.
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com
English :
In words tinged with humor, songs painted with love, the ukukéké as a faithful storyteller of notes. By Pleyad.
Ages 10 and up.
German :
In humorvoll gefärbten Worten, von Liebe gemalten Liedern, die Ukukéké als treuer Erzähler von Noten. Von Pleyad.
Ab 10 Jahren.
Italiano :
Parole tinte di umorismo, canzoni dipinte con amore, l’ukukéké come fedele narratore di note. A cura di Pleyad.
A partire dai 10 anni.
Espanol :
Palabras teñidas de humor, canciones pintadas de amor, el ukukéké como fiel narrador de notas. Por Pleyad.
A partir de 10 años.
L’événement Carnets intimes Chilhac a été mis à jour le 2025-10-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier