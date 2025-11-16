Carnets intimes

Chilhac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

prix conseillé, au chapeau.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 20:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

En mots teintées d’humour, chansons peintes d’amour, le ukukéké en fidèle conteur de notes. Par Pleyad.

A partir de 10 ans.

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com

English :

In words tinged with humor, songs painted with love, the ukukéké as a faithful storyteller of notes. By Pleyad.

Ages 10 and up.

German :

In humorvoll gefärbten Worten, von Liebe gemalten Liedern, die Ukukéké als treuer Erzähler von Noten. Von Pleyad.

Ab 10 Jahren.

Italiano :

Parole tinte di umorismo, canzoni dipinte con amore, l’ukukéké come fedele narratore di note. A cura di Pleyad.

A partire dai 10 anni.

Espanol :

Palabras teñidas de humor, canciones pintadas de amor, el ukukéké como fiel narrador de notas. Por Pleyad.

A partir de 10 años.

