Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Carnets intimes Chilhac

Carnets intimes Chilhac dimanche 16 novembre 2025.

Carnets intimes

Chilhac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

prix conseillé, au chapeau.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 20:00:00
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

En mots teintées d’humour, chansons peintes d’amour, le ukukéké en fidèle conteur de notes. Par Pleyad.
A partir de 10 ans.
  .

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78  helmouthassociation@gmail.com

English :

In words tinged with humor, songs painted with love, the ukukéké as a faithful storyteller of notes. By Pleyad.
Ages 10 and up.

German :

In humorvoll gefärbten Worten, von Liebe gemalten Liedern, die Ukukéké als treuer Erzähler von Noten. Von Pleyad.
Ab 10 Jahren.

Italiano :

Parole tinte di umorismo, canzoni dipinte con amore, l’ukukéké come fedele narratore di note. A cura di Pleyad.
A partire dai 10 anni.

Espanol :

Palabras teñidas de humor, canciones pintadas de amor, el ukukéké como fiel narrador de notas. Por Pleyad.
A partir de 10 años.

L’événement Carnets intimes Chilhac a été mis à jour le 2025-10-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier