Carnets nature et autres créations végétales, Parking de l’église, Moyaux

Carnets nature et autres créations végétales Mardi 28 juillet, 14h30 Parking de l’église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T16:30:00+02:00

Le long d’un petit chemin forestier, nous prélèverons avec parcimonie les plantes qui nous serviront à fabriquer un carnet souvenir. Venez découvrir comment utiliser les végétaux pour fabriquer des encres et des outils pour créer des tableaux inspirés par la nature.

(3km/2h) – Niveau 1

Parking de l’église Parking de l’église MOYAUX Moyaux 14590 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}]

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