Carnets Secrets Des Ninjas / Présentation de Aurélien Audu, Le Cratère, Toulouse

Carnets Secrets Des Ninjas / Présentation de Aurélien Audu Mercredi 29 avril, 15h20 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:20:00+02:00 – 2026-04-29T17:20:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:20:00+02:00 – 2026-04-29T17:20:00+02:00

Carnets Secrets Des Ninjas / de Nagisa Oshima / 1h53 / Japon

Synopsis : Au XVIe siècle, période trouble de guerre entre clans, Jutaro tente de venger son père, seigneur de Fushikage assassiné par Shuzen Sakagami. Il est bientôt épaulé par le mystérieux Kagemaru, à la tête d’un groupe de ninjas…

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/carnets-secrets-des-ninjas »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR529HK#showsession?id=emsx001100017918&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse