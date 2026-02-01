Carn’iflette 2 Salle des fêtes Montigny-en-Morvan

Carn’iflette 2

Salle des fêtes Le bourg Montigny-en-Morvan Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 19 EUR

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

2026-02-21

A 19h à la salle des fêtes de Montigny en Morvan. Déguisement recommandé ! .

Salle des fêtes Le bourg Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 92 70 57 pourlesptitsloups58@gmail.com

English : Carn’iflette 2

