Carn’iflette 2 Salle des fêtes Montigny-en-Morvan
Carn’iflette 2 Salle des fêtes Montigny-en-Morvan samedi 21 février 2026.
Carn’iflette 2
Salle des fêtes Le bourg Montigny-en-Morvan Nièvre
Tarif : 9 – 9 – 19 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
Date(s) :
2026-02-21
A 19h à la salle des fêtes de Montigny en Morvan. Déguisement recommandé ! .
Salle des fêtes Le bourg Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 92 70 57 pourlesptitsloups58@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carn’iflette 2
L’événement Carn’iflette 2 Montigny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs