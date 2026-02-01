Carnival Brazil

Salle de la Plage Langatte Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14 23:59:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Viens vivre une soirée festive inspirée du carnaval brésilien, haute en couleurs, en musique et en ambiance ! Et cette année, la soirée tombe le soir de la Saint-Valentin. Que tu viennes en couple, célibataire ou juste pour t’amuser, tout est prévu pour que chacun profite à fond. Styles de musique Shatta, moombahton, RnB, rap, ballermann, électro, années 80, techno et hardstyle. Au programme Décoration spéciale Carnival Brazil danseuses & shows costumés, animations, surprises & cadeaux. bar et restauration sur place. Age minimum 16 ans. Prévente sur internet.Adultes

12 .

Salle de la Plage Langatte 57400 Moselle Grand Est +33 6 47 59 78 92 alexis57930@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and experience a festive evening inspired by the Brazilian carnival, full of color, music and atmosphere! And this year, the evening falls on Valentine’s Day. Whether you’re coming as a couple, single or just for the fun of it, we’ve got everything you need to get the most out of your evening. Music styles: Shatta, moombahton, RnB, rap, ballermann, electro, 80s, techno and hardstyle. On the program: Special Carnival Brazil decor: dancers & costumed shows, entertainment, surprises & gifts. bar and catering on site. Minimum age: 16. Pre-sale online.

L’événement Carnival Brazil Langatte a été mis à jour le 2026-01-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG