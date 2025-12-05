Carole JOFFRIN Sang Dessus Dessous Saint-Pantaléon-les-Vignes
Carole JOFFRIN Sang Dessus Dessous Saint-Pantaléon-les-Vignes vendredi 5 décembre 2025.
Carole JOFFRIN Sang Dessus Dessous
Château d’Urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 22:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Tout public dès 14 ans
Charlie est une jeune personne qui a perdu sa grand-mère maternelle, Jeanne, quelques années auparavant.
Elle a hérité de son tablier, sa machine à coudre et un petit bouton précieux.
.
Château d’Urdy Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
General public aged 14 and over
Charlie is a young person who lost her maternal grandmother, Jeanne, a few years ago.
She inherited her apron, her sewing machine and a precious little button.
German :
Alle Zuschauer ab 14 Jahren
Charlie ist ein junger Mensch, der vor einigen Jahren seine Großmutter mütterlicherseits, Jeanne, verloren hat.
Sie hat ihre Schürze, ihre Nähmaschine und einen kleinen, wertvollen Knopf geerbt.
Italiano :
Pubblico generico a partire dai 14 anni
Charlie è una giovane che ha perso la nonna materna, Jeanne, qualche anno fa.
Ha ereditato il suo grembiule, la sua macchina da cucire e un prezioso bottoncino.
Espanol :
Público general a partir de 14 años
Charlie es una joven que perdió a su abuela materna, Jeanne, hace unos años.
Ha heredado su delantal, su máquina de coser y un precioso botoncito.
L’événement Carole JOFFRIN Sang Dessus Dessous Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes