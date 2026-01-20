Carole Quettier – EXALTE/Magda&Maria Chapelle Saint-Louis / Hôpital de la Salpêtrière APHP Paris

Dans l’écrin de la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, simple et grandiose, Carole Quettier convoque les figures de la Vierge Marie et de Marie Madeleine, leur puissance symbolique, leur élan et aspiration. Ici, la danse ne s’évanouit pas dans l’extase mais elle en forme et en frôle l’étreinte, elle s’annonce d’emblée tel un défi au corps, une interrogation profonde du mouvement. Laisser place à l’invisible, à la promesse, à l’exigence de la sensation.

chorégraphie Carole Quettier

interprétation Carole Quettier et Marie Barthélémy

composition musicale originale Nastaran Yazdani

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Le dimanche 15 février 2026

de 14h00 à 15h00

Le dimanche 15 février 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 17h00

payant

De 10 à 18 euros.

Tout public.

Chapelle Saint-Louis / Hôpital de la Salpêtrière APHP 47 bd de l’Hôpital 75013 Paris

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



