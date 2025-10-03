Carole Rivalin, TuTTi fruTTi Galerie Oniris, Rennes, Ile-et-Vilaine Rennes

Carole Rivalin, TuTTi fruTTi Galerie Oniris, Rennes, Ile-et-Vilaine Rennes vendredi 3 octobre 2025.

Carole Rivalin, TuTTi fruTTi Galerie Oniris, Rennes, Ile-et-Vilaine Rennes 3 octobre – 22 novembre Entrée libre

Avec cette nouvelle exposition TuTTi fruTTi, Carole Rivalin elle s’éloigne des œuvres sur papier et des interventions murales pour s’aventurer dans des compositions plus proches du tableau.

Carole Rivalin revient à la galerie Oniris à Rennes avec une nouvelle exposition, TuTTi fruTTi, où elle s’éloigne des œuvres sur papier et des interventions murales pour s’aventurer dans des compositions plus proches du tableau.

Carole Rivalin a toujours travaillé avec une palette subtile et des accords de couleur délicats. Elle nous invite ici à une expérience sensorielle profonde. Ses œuvres, qui ne se révèlent pleinement qu’au contact du regard, nous engagent dans une exploration des nuances invisibles, des superpositions de matières et des textures qui laissent émerger un univers intime et mouvant.

L’exposition mêle couleur, forme et mémoire, offrant une traversée de paysages intérieurs où chaque œuvre semble une effraction chromatique légère. Par ses couches superposées, ses gestes et ses silences, Carole Rivalin convoque des traces du temps et des fragments d’émotions suspendues. Elle interroge la tension entre la présence et la disparition, tout en invitant le spectateur à ralentir et à plonger dans cette exploration de l’invisible. L’accrochage est pensé pour offrir une respiration entre les œuvres : certaines plus intimes, d’autres plus généreuses, chacune jouant avec la lumière pour faire ressortir reliefs et nuances.

TuTTi fruTTi se déploie ainsi comme un carnet de sensations, où chaque œuvre s’appréhende comme un fragment d’un récit plus vaste, une invitation à une contemplation intime et personnelle. La musique joue un rôle majeur dans plusieurs pièces de cette exposition, par la suggestion des rythmes et accords qui traversent les compositions, amplifiant encore le caractère sensoriel du travail. Dans la quatrième salle, de grandes peintures immersives plongent le visiteur dans une atmosphère où la couleur domine et semble envelopper l’espace.

Carole Rivalin, bien qu’installée à Saint-Nazaire, entretient une relation privilégiée avec Rennes, où elle a étudié aux Beaux-Arts et où elle a réalisé une œuvre monumentale au Musée des beaux-arts. Depuis dix ans, elle expose régulièrement à la galerie Oniris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00

1

galerie@oniris.art http://www.oniris.art 0299364606

Galerie Oniris, Rennes, Ile-et-Vilaine 38 Rue d’Antrain Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine