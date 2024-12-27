Caroline Estremo Besançon Petit Kursaal Besançon

Caroline Estremo Besançon

Caroline Estremo en spectacle au Petit Kursaal à Besançon le 7 mars 2026. Réservez vos places en quelques clics sur ngproductions.fr. (report)

Tire du spectacle Normalement.

Au bout de six mois de mariage, je suis partie avec Elodie, ma meilleure amie et témoin…Qui elle-même, était mariée au meilleur ami de mon mari. Du coup…Je vous raconte ?

Après avoir raconté son histoire d’infirmière urgentiste dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau seule-en scène… Normalement. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

