CAROLINE ESTREMO – CAROLINE ESTREMO – NORMALEMENT – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient

CAROLINE ESTREMO – CAROLINE ESTREMO – NORMALEMENT Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

ATTENTION CE SHOW SE JOUE AU PALAIS DES CONGRES DE LORIENTNormalement : adverbe, d’une manière normale, en temps normal.Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de six mois de mariage pour partir avec sa meilleure amie. Normalement c’est un papa et une maman. Normalement Céline Dion en soirée ça fait toujours plaisir. Et normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle.Du coup, vous venez ?Après avoir raconté son histoire d’infirmière « urgentiste » dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène…Normalement.Déconseillé aux -14 ans.

PALAIS DES CONGRES DE LORIENT QUAI GUSTAVE MANSION 56100 Lorient 56