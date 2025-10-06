Caroline Estremo – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

Caroline Estremo Début : 2026-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

HOUPETTE GIRL PRODUCTION PRÉSENTE : CAROLINE ESTREMOL’infirmière préférée des Français, qui a fait de son quotidien aux urgences une thérapie collective par le rire, laisse cette fois la blouse auvestiaire pour se livrer comme jamais. Dans « Normalement », elle raconte avec une spontanéité et un humour décapants son virage à 180° : l’artde quitter son mari pour une femme, ses premiers pas dans l’homoparentalité et sa nouvelle place de maman ascendant papa .

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38