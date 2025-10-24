CAROLINE ESTREMO – LE PETIT KURSAAL Besancon

CAROLINE ESTREMO Début : 2026-03-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Normalement : adverbe, d’une manière normale, en temps normal.Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de sixmois de mariage pour partir avec sa meilleure amie.Normalement c’est un papa et une maman.Normalement Céline Dion en soirée ça fait toujours plaisir.Et normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle.Du coup, vous venez ?Après avoir raconté son histoire d’infirmière « urgentiste » dans plus de 200 villes, et avoirrempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveauSeule-en scène…Normalement.Déconseillé aux -14 ans.Réservation pour les personnes en situation de handicap : reservations@ngproductions.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25