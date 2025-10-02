CAROLINE ESTREMO – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

CAROLINE ESTREMO – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand jeudi 2 octobre 2025.

Normalement : adverbe, d’une manière normale, en temps normal.Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de six mois de mariage pour partir avec sa meilleure amie. Normalement c’est un papa et une maman. Normalement Céline Dion en soirée ça fait toujours plaisir. Et normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle.Du coup, vous venez ?Après avoir raconté son histoire d’infirmière « urgentiste » dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène…Normalement.Déconseillé aux -14 ans.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63