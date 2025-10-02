Caroline Estremo | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand
Maison de la Culture 71 Boulevard François-Mitterand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 34 – 34 – EUR
Début : Jeudi 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de six mois de mariage pour partir avec sa meilleure amie.
Maison de la Culture 71 Boulevard François-Mitterand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00
English :
So, logically, you don’t normally leave your husband after six months of marriage to go off with your best friend.
German :
Nach aller Logik verlässt man also normalerweise nicht nach sechs Monaten Ehe seinen Mann, um mit der besten Freundin wegzugehen.
Italiano :
Quindi, logicamente, di solito non si lascia il proprio marito dopo sei mesi di matrimonio per andare con la propria migliore amica.
Espanol :
Así que, lógicamente, normalmente no dejas a tu marido tras seis meses de matrimonio para irte con tu mejor amiga.
