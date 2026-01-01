Caroline Estremo Normalement V.O2 Cormontreuil

Caroline Estremo Normalement

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 21:30:00

2026-01-29

Tout public

Normalement adverbe, d’une manière normale, en temps normal.

Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de six mois de mariage pour partir avec sa meilleure amie.

Normalement c’est un papa et une maman.

Normalement Céline Dion en soirée ça fait toujours plaisir.

Et normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle.

Du coup, vous venez ?

Après avoir raconté son histoire d’infirmière urgentiste dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène… Normalement.

Déconseillé aux -14 ans. .

