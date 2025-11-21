Caroline Estremo Normalement CCM Jean-Gagnant Limoges

Caroline Estremo Normalement

Normalement adverbe, d’une manière normale, en temps normal.

Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de six mois de mariage pour partir avec sa meilleure amie. Normalement c’est un papa et une maman. Normalement Céline Dion en soirée ça fait toujours plaisir.

Normalement, tout le monde aime les histoires d’amour ; et ça tombe bien, parce que normalement c’en est une. Une histoire d’amour amoureux, mais aussi une histoire d’amour de la vie. Et comme normalement, on n’a qu’une vie, autant la vivre. Enfin, normalement. Je vous raconte comment je suis tombée amoureuse de l’impossible, de l’interdit. Et surtout, je vous raconte ô combien j’ai appris que pour apprécier la vue d’en haut, il fallait en chier dans la montée. Apparemment, ça fait partie du jeu.

Au fait, normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle. .

