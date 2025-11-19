CAROLINE ESTREMO – THEATRE JEAN VILAR Romans Sur Isere

CAROLINE ESTREMO Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

HOUPETTE GIRL PRODUCTION PRÉSENTE : CAROLINE ESTREMOCaroline Estremo est infirmière aux Urgences de Toulouse quand elle franchit le pas et monte sur scène pour la 1ere fois en 2017. Avec sonpremier seule-en scène J’aime les gens , elle soigne le public dans plus de 200 villes et pendant 4 ans, avant la dernière au Zénith de Toulouseen janvier 2024.Elle revient aujourd’hui avec Normalement , un spectacle dans lequel elle nous livre avec spontanéité, et toujours sans tabou, son histoire d’amour inattendue. Caroline raconte comment elle a quitté son mari pour une femme, après seulement six mois de mariage. Normalement , c’estl’histoire d’un virage à 180°, un saut dans le vide sans parachute… Ou juste comment être à sa place.Après tout, on a qu’une vie non?

THEATRE JEAN VILAR RUE GIRAUD 26100 Romans Sur Isere 26