Caroline FAGET et Pêr Vari KERVAREC Le Nautile La Forêt-Fouesnant samedi 28 février 2026.

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

2026-02-28

Le Duo Faget-Kervarec, c’est une femme, Caroline et un homme, Pêr Vari, qui allient avec grâce le piano, le chant et la bombarde.

Ils accordent avec subtilité des univers musicaux issus à la fois de la musique classique et de la tradition bretonne. Ils se produisent depuis 18 mois sur toute la Bretagne avec un spectacle musical, conté, chanté en français et en breton, ponctué d’histoires, de rêves et de déambulations. Caroline et Pêr Vari font rayonner le matrimoine breton et la place des femmes dans l’histoire de la Bretagne à travers un voyage bouleversant, entre légendes et figures populaires. .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

