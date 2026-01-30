Caroline Heim + Marie A. Beeckmans Notre-Dame-d’Oé

Caroline Heim + Marie A. Beeckmans

3 bis Rue de la Mairie Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-03-03

fin : 2026-04-08

2026-03-03

K’MOMA CAROLINE HEIM

MARIE A.BEECKMANS

K’MOMA CAROLINE HEIM

Ces séries sont nées de l’envie de renaturer nos espaces urbains, en y intégrant des jungles généreuses ou des fleurs improbables.

MARIE A.BEECKMANS

Elle sculpte, tourne, émaille et travaille principalement la terre. Ses bustes expriment mieux qu’avec des mots, les sentiments profonds qui la traversent, l’animent ou la bouleversent. .

3 bis Rue de la Mairie Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

K?MOMA CAROLINE HEIM

These series were born of a desire to renaturalize our urban spaces.

MARIE A.BEECKMANS

She sculpts, turns, enamels and works mainly in clay.

