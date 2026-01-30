Caroline Heim + Marie A. Beeckmans Notre-Dame-d’Oé
mardi 3 mars 2026.
Caroline Heim + Marie A. Beeckmans
3 bis Rue de la Mairie Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2026-03-03
fin : 2026-04-08
2026-03-03
Ces séries sont nées de l’envie de renaturer nos espaces urbains, en y intégrant des jungles généreuses ou des fleurs improbables.
Elle sculpte, tourne, émaille et travaille principalement la terre. Ses bustes expriment mieux qu’avec des mots, les sentiments profonds qui la traversent, l’animent ou la bouleversent. .
3 bis Rue de la Mairie Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
K?MOMA CAROLINE HEIM
These series were born of a desire to renaturalize our urban spaces.
MARIE A.BEECKMANS
She sculpts, turns, enamels and works mainly in clay.
