CAROLINE MONTIER CHANTE BARBARA Essaion de Paris Paris

CAROLINE MONTIER CHANTE BARBARA Début : 2026-01-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Tout au long de sa vie Barbara a chanté l’Amour, ses Amours, tour à tour tendres, passionnelles, orageuses…Caroline Montier a choisi d’interpréter la jeune Barbara, la chanteuse-pianiste des débuts à l’Ecluse, et fait revivre avec une ressemblance naturelle parfois troublante des chansons peu connues de la chanteuse de Minuit.Elle interprète de manière très personnelle les mots sublimes, intimes et vrais, d’une chanteuse qui voulait chanter l’amour comme une femme …Durée: 1H10Auteur : BarbaraAvec: Caroline Montier (chant, piano)Collaboration artistique : Caroline LoebPresse: Caroline Montier dit magnifiquement Barbara Le Figaro Un message, comme une confidence, que Caroline Montier délivre avec une belle et élégante sensibilité. annie All Music Caroline Montier chante magnifiquement bien, avec une justesse et une musicalité jamais prises en défaut. Les fans des chansons de la Dame en noir se régalent La Terrasse Un vrai instant de grâce avec Barbara Le Monde Caroline Montier possède le charisme idéal pour incarner la grande dame en noir Le Figaro Magazine Sûrement, l’hommage le plus juste et élégant rendu à la chanteuse décédée il y à tout juste vingt ans La croix Caroline Montier nous offre quelques joyaux mélodiques et poétiques de la grande Barbara La Revue du spectacle Dès la première note, nous goûtons toute la saveur du neuf Radio Albatros Caroline Montier est une chanteuse hors pair, une pianiste douée mais aussi une comédienne, et cela fait du bien à entendre. Regard en coulisse Avec une facilité déconcertante et beaucoup de délicatesse, Caroline Montier conte toutes les étapes de la vie amoureuse. ITartBag Hommage émouvant et hors du temps strobo Mag Finesse, élégance….douce sensualité. Un talent éblouissant Kessel

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75