LOUIS BERTIGNAC – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

LOUIS BERTIGNAC Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Titre : LOUIS BERTIGNAC Samedi 15 novembre 2025Durée : 1h45Guitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique Téléphone, Louis Bertignac a marqué à jamais l’histoire du rock français avec des titres intemporels. Après le succès phénoménal de Téléphone, il s’est lancé dans une carrière solo riche en émotions, mêlant énergie rock et ballades poignantes. Toujours aussi passionné, il enflamme les scènes avec ses classiques et ses créations personnelles, prouvant qu’il reste une figure incontournable de la musique.Venez vibrer avec cette icône du rock, dont chaque concert est une expérience unique !Présenté par Let It Bleed et Baladins Tours Productions

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78