CAROLINE VIGNEAUX – MAISON DU PEUPLE Belfort

CAROLINE VIGNEAUX Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Caroline Vigneaux revient sur la scène du Théâtre Édouard VII avec son nouveau one-womanshow« IN VIGNEAUX VERITAS ».Caroline est à la moitié de sa vie, pile entre les jeunes et les vieux : elle a un compte TikTokmais elle paie quelqu’un pour poster, parce qu’elle comprend rien! Elle a fini de grimper enhaut de la montagne et elle admire la vue, avant d’entamer la redescente… Et du sommet de savie, elle est bien décidée à dire enfin la vérité, toute la vérité, mais pas que la vérité… Sur quoi? Sur la légalisation de la drogue dure dans les EHPADs, sur les masculinistes et les limites duféminisme (car, oui, elle en a trouvé !), sur les dangers du porno et des Corn Flakes chez lesjeunes, sur les problématiques de genre et les dysfonctionnements érectiles chez les moinsjeunes, sur la culture woke, sur son angoisse de l’IA et évidemment sur son aventure avec BradPitt.

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90