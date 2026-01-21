Caroline Vigneaux Rue aux Arènes Metz

Caroline Vigneaux

Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

Dimanche 2026-02-01 19:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Caroline est à la moitié de sa vie, pile entre les jeunes et les vieux elle a un compte TikTok mais elle paie quelqu’un pour poster, parce qu’elle ne comprend rien ! Elle a fini de grimper en haut de la montagne et elle admire la vue, avant d’entamer la redescente… Et du sommet de sa vie, elle est bien décidée à dire enfin la vérité, toute la vérité, mais pas que la vérité… Sur quoi ?

Sur la légalisation de la drogue dure dans les EHPADs, sur les masculinistes et les limites du féminisme (car, oui, elle en a trouvé !), sur les dangers du porno et des Corn Flakes chez les jeunes, sur les problématiques de genre et les dysfonctionnements érectiles chez les moins jeunes, sur la culture woke, sur son angoisse de l’IA et évidemment sur son aventure avec Brad Pitt.Tout public

English :

Caroline is halfway through her life, right between the young and the old: she has a TikTok account but pays someone to post, because she doesn’t understand anything! She’s finished climbing to the top of the mountain and is admiring the view, before starting the descent? And from the top of her life, she’s determined to finally tell the truth, the whole truth, but not just the truth? The truth about what?

About the legalization of hard drugs in nursing homes, about masculinists and the limits of feminism (because, yes, she’s found some!), about the dangers of porn and Corn Flakes among young people, about gender issues and erectile dysfunction among the not-so-young, about woke culture, about her AI anxiety and, of course, about her affair with Brad Pitt.

